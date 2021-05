Lewandowski schwärmt von Bayern

Torjäger Robert Lewandowski will von einem Wechsel weg von den Bayern nichts wissen und gibt ein klares Bekenntnis zum frischgebackenen deutschen Meister ab.

Seit seinem Wechsel nach München im Sommer 2014 ließ Lewandowski bereits mehrfach die Gerüchteküche brodeln. Immer wieder wurde über einen Wechsel spekuliert, insbesondere zu Real Madrid. Derzeit ist der Pole zwar noch bis 2023 an die Bayern gebunden, dennoch sollen nach dem Gewinn des 31. Meistertitels erneut mehrere Topklubs bei den Bayern angeklopft haben.

Lewy: "Bin sehr glücklich"

Doch zumindest in diesem Sommer ist ein Wechsel für Lewandowski kein Thema. Im Gespräch mit "Tuttosport" gab er ein eindeutiges Bekenntnis ab: "Die Wahrheit ist, dass ich einen Vertrag bei Bayern habe und sehr glücklich in diesem Verein bin", betont Lewandowski und streut den Münchnern Rosen: "Wir reden hier über einen der drei bis vier wichtigsten Klubs in Europa und der Welt."

Vollgas auch unter Nagelsmann

Daran würde auch der bevorstehende Trainerwechsel von Hansi Flick auf Julian Nagelsmann nichts ändern. "Ein neues Kapitel wird eröffnet. Was Flick getan hat, wird in die Geschichte eingehen, weil es episch war. Wir haben viele Rekorde gebrochen", sagte Lewandowski. Seine Devise für die kommende Saison: "Wir sind Bayern, deshalb wollen wir auch mit Nagelsmann alles gewinnen."