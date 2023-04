Matthäus legt sich wieder mit den Bayern-Bossen an

Bei den Bayern brodelt es weiter gewaltig. Jetzt legt auch Sky-Experte Lothar Matthäus wieder nach und kritisiert die Bayern-Bosse scharf.

In München ist Feuer am Dach, die Bayern stecken in der Mega-Krise und es wird einfach nicht ruhiger. Nach dem peinlichen 1:1 gegen Hoffenheim hat sich auch Vereins-Legende und TV-Experte Lothar Matthäus wieder zu Wort gemeldet. Der deutsche Rekord-Internationale legte sich zuletzt medial mit der Führungs-Etage der Münchner an.

Aus im Pokal, Champions-League-Pleite gegen ManCity, jetzt das Unentschieden gegen einen Abstiegskandidaten, In den letzten vier Spielen konnte der Rekordmeister unter Neu-Coach Thomas Tuchel nur ein Spiel gewinnen. Noch dazu sorgen mehrere Skandale hinter den Kulissen für weitere Unruhe. Es herrscht Alarmstufe Rot an der Isar.

Kommt es zum nächsten Krach mit den Bayern-Bossen?

Für den 62-Jährigen Matthäus ist das zu viel des Guten, angesprochen auf seinen Herzensverein redet er sich richtiggehend in Rage. "Es sind ja nicht nur auf dem Platz die Ergebnisse und Leistungen nicht da. Wenn du im Umfeld Unruhe hast überträgt sie sich automatisch auf den Platz. Deswegen ist das nicht verwunderlich." Der erste Seitenhieb gegen Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic & Co., doch das war erst der Anfang.

Matthäus legt nach: "Die Verantwortlichen müssten auch mal kommunizieren." Besonders das Verhalten rund um den Prügel-Eklat zwischen Mané und Sané sorgt bei der Bayern-Ikone für viel Unverständnis: "Mané ist bestraft worden. Mit was? Es ist keine Zahl genannt worden, es wird weiter diskutiert, hinterfragt, die Journalisten werden immer weiterhin die Leute beim FC Bayern Fragen, was Mané für einen Schlag bezahlen muss."

Wer die Münchner Verantwortlichen kennt, das werden sie nicht auf sich sitzen lassen. Die nächste Runde im Medien-Fight Matthäus vs. FC Bayern ist also eröffnet.

Mané kehrt zurück in den Kader

Der gegen Hoffenheim strafversetzte Sadio Mané wird hingegen im Viertelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League wieder im Aufgebot des FC Bayern München stehen. "Er wird am Sonntag im Training sein und am Mittwoch mit im Kader", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:1 am Samstag in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Mané habe durch seine Entschuldigung schon "eine Reaktion" gezeigt, alles sei wieder in Ordnung. So sehr auch versucht wird für Ruhe zu sorgen, alle warten auf den nächsten Krach in München.