Nach Luis Diaz: FC Bayern plant nächsten Transfer-Hammer

Dieser Nationalspieler soll noch im Sommer nach München wechseln.

Endlich konnte der FC Bayern den ersten Top-Transfer in diesem Sommer fixieren. Luis Diaz wechselt für etwa 80 Millionen Euro vom FC Liverpool zum deutschen Meister. Damit sind die Transfer-Pläne der Münchner aber noch nicht abgeschlossen.

Kommt auch Woltemade?

Der FC Bayern arbeitet weiter unter Hochdruck daran, Nick Woltemade zu verpflichten. Wie Sky berichtet, sei der Stürmer vom VfB Stuttgart weiterhin der absolute Wunschkandidat der Bayern-Bosse.

Ein erstes Angebot in der Höhe von rund 50 Millionen Euro ließen die Schwaben noch abblitzen, nun soll nachgebessert werden. Öffentlich will Stuttgart jedoch nichts von einem Verkauf ihres Stürmers wissen. „Ich habe mich vor fünf Wochen ganz klar geäußert und daran hat sich nichts geändert: Nick Woltemade wird nächstes Jahr bei uns Fußball spielen“, so VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle.

Offen bleibt, ab welcher Summe die Stuttgarter schwach werden.