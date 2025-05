Neue Wende im Poker um Florian Wirtz

Ein Wechsel zu DIESEM Verein wäre für viele Experten der logische Schritt.

Eines ist praktisch klar: Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen im Sommer verlassen. Wohin der 22-Jährige wechselt, bleibt hingegen weiter spannend. Nun könnte ein Spanien-Riese in den Transfer-Poker zurückkehren.

Wie „Radio Marca“ am Dienstag berichtet, zeigt Real Madrid plötzlich wieder großes Interesse am DFB-Teamspieler. Der Grund: Der neue Real-Trainer Xabi Alonso hat Wirtz zum Weltstar gemacht und kennt den Offensivspieler wohl wie kein anderer Coach. Gut möglich, dass der Spanier seinen Lieblingsschüler nach Madrid lotsen will.

© Getty ×

Allerdings wäre ein 150-Millionen-Transfer für die Königlichen derzeit schwer zu stemmen. Real müsste zuvor zumindest einen Top-Star verkaufen – im Gespräch sind dabei Rodrygo und Aurélien Tchouaméni.

Deshalb ist wohl auch nicht mit einem schnellen Real-Angebot zu rechnen. Vorerst sieht alles nach einem „Zweikampf“ zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool aus. Macnhester CityManchester City hatte sich zuletzt offiziell aus dem Wirtz-Poker verabschiedet.