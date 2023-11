Neuer Torrekord in Bundesliga: Matthäus mit Kane-Ansage

Der Sommertransfer von Tottenham Hotspur zu den Bayern für 100 Millionen Euro scheint sich als Glücksgriff zu erweisen.

In dem 4:2-Sieg gegen Heidenheim zeigte Bayerns Stürmer Harry Kane erneut seine Klasse und markierte die Bundesliga-Saisontore 16 und 17. In nur elf Spieltagen erreichte der englische Nationalspieler einen Meilenstein, indem er mehr Tore erzielte als die Torschützenkönige der vergangenen Saison zusammen.



Sky-Experte Lothar Matthäus prophezeit bereits, dass Kane den Rekord von Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski brechen wird. Matthäus erklärt: „Wenn er nicht eine größere Verletzung hat, dann bricht er den Rekord von Robert Lewandowski ganz eindeutig.“ Lewandowski, nun beim FC Barcelona, erzielte in der Saison 2020/21 insgesamt 41 Tore.



Der bescheidene Kane äußerte sich zu den Rekordambitionen: „Das ist noch ein bisschen zu weit weg. Ich muss fokussiert bleiben von Spiel zu Spiel. Ich will weiter treffen und dem Team helfen.“



Der Sommertransfer von Tottenham Hotspur zu den Bayern für 100 Millionen Euro scheint sich als Glücksgriff zu erweisen. Mit einem Vertrag bis 2027 bleibt Kane eine feste Größe in der Münchner Offensive. Beim Sieg gegen Heidenheim brillierte er mit einem sehenswerten Solo-Tor und einem kraftvollen Kopfballtreffer.