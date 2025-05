Neues Hammer-Gerücht um Leroy Sané

Doch nicht England: Bayern-Star Leroy Sané könnte jetzt plötzlich in diese Liga wechseln.

Eigentlich waren sich die Bayern-Verantwortlichen und Leroy Sané bereits einig. Der Angreifer hätte um drei Jahre verlängern sollen, Jahresgehalt: 10,5 Millionen Euro. Vergangene Woche schockte Sané die Bayern-Bosse dann aber mit einem Beraterwechsel. Niemand Geringerer als Pini "Piranha" Zahavi kümmert sich nun um den 29-jährigen DFB-Teamspieler.

Seither stehen die Zeichen klar auf Abschied: Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Sané nach England zurückkehren und entweder zu Arsenal oder Chelsea wechseln könnte. Nun scheint plötzlich auch Spanien eine Option zu sein. Wie Sky berichtet, steigen nun auch Real Madrid und der FC Barcelona in den Transfer-Poker ein. Sanés neuer Berater Zahavi hat zu beiden Vereinen hervorragende Kontakte und könnte einen Wechsel in die Wege leiten.

Die Bayern fordern unterdessen Klarheit vom 29-Jährigen. „Es liegt jetzt an Leroy", so Sportvorstand Max Eberl. "Wir hoffen, dass er es macht. Wenn nicht, müssen wir eine andere Lösung finden." Der deutsche Rekordmeister möchte jedenfalls bis zum letzten Saison-Spiel am kommenden Samstag eine Entscheidung.