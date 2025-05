Bayern-Schock: Neuer Knall um Leroy Sané

Sané ist mit dem Angebot der Bayern unzufrieden und setzt nun auf Star-Berater Pini "Piranha" Zahavi.

Diese Meldung trübte die Stimmung der Bayern trotz der Fixierung des 34. Meistertitels. Leroy Sané hat sich von seiner bisherigen Berater-Agentur getrennt und stattdessen Star-Berater Pini "Piranha" Zahavi mit den Verhandlungen für seinen nächsten Vertrag betraut.

© Getty ×

Wie „Sky“ berichtet, soll Sané mit dem bisherigen Vertragsangebot „unzufrieden“ sein. Der 69-fache Teamspieler wolle zwar gerne in München bleiben, will allerdings auf eine sogenannte „Signing Fee" nicht verzichten. Zuletzt soll etwa Alphonso Davies als Unterschriftsprämie 20 Millionen Euro bekommen haben.

Ausland eine Option?

Sané soll nun sogar offen für einen Wechsel sein und könne sich eine Rückkehr nach England vorstellen. Laut „Sky“ sollen die beiden Londoner Großclubs Arsenal und Chelsea großes Interesse am Deutschen haben.

Die Bayern-Bosse sind dennoch zuversichtlich, dass Sané verlängert. "Leroy Sané hat ja oft genug gesagt, dass er gerne in München bleiben will, es ihm bei der Mannschaft unheimlich gefällt und er den Trainer sehr schätzt“, so Präsident Herbert Hainer. Zeitnah soll es nun neue Vertragsgespräche geben.