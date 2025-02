ÖFB-Teamchef Rangnick spricht Klartext über geplatzten Transfer

Darum bleibt Ralf Rangnick weiter in Österreich als Trainer tätig.

Ende Jänner stand die Zukunft von Rangnick beim ÖFB unter keinem guten Stern. Grund: Wie deutsche Medien berichteten, traf sich der 66-Jährige mit den Bossen von Borussia Dortmund in Salzburg zu einem Geheim-Treffen. Die Angst war groß, den erfolgreichsten heimischen Teamchef aller Zeiten zu verlieren. Kein Wunder: Die Dortmunder wollten Rangnick sofort als Trainer verpflichten. Zur Erinnerung: Die Borussia stand letztes Jahr noch im Champions-League-Finale, verlor das Endspiel in London gegen Real Madrid knapp mit 0:2.

Dortmund im freien Fall

Doch aus dem spektakulären Wechsel zurück in die deutsche Bundesliga wurde nichts. Am 29. Jänner stellte Rangnick im TV-Studio von Canal+ klar: "Ich bleibe Teamchef von Österreich." Die Erleichterung bei den heimischen Fans war groß. Dortmund holte statt Rangnick Niko Kovac als neuen Trainer und trudelt nach dem 0:2 gegen Bochum in der deutschen Meisterschaft weiter Richtung Abstiegsgefahr.

Rangnick steht kurzfristig nicht zur Verfügung

Über den geplatzten Transfer zum BVB im Bild-Talk befragt, erklärte Rangnick nun die Gründe für die Absage: "Es hat sich am Ende herausgestellt, dass ich kurzfristig nicht zur Verfügung stehe, weil für mich die österreichische Nationalmannschaft im Vordergrund steht." Ein kluger Schachzug angesichts der aktuellen Situation in Dortmund.