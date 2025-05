Paukenschlag: Florian Wirtz hat sich entschieden

Der DFB-Teamspieler hat die Verantwortlichen bereits informiert.

Florian Wirtz gehört zu den begehrtesten Fußballern Europas, nun hat sich der 22-Jährige offenbar entschieden. Wie die BILD berichtet, will der DFB-Teamspieler im Sommer zum FC Bayern wechseln.

Wirtz hat demnach Angebote von Real Madrid und Manchester City ausgeschlagen und will nun seinen Wechsel nach München forcieren. Allerdings steht der 22-Jährige bei Bayer Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag.

© Getty ×

Mega-Ablöse

Bayer-CEO Fernando Carro hatte bereits im April angekündigt, „mindestens 150 Millionen Euro“ für Wirtz zu verlangen. Der aktuelle Marktwert des 29-fachen Teamspielers wird auf 140 Millionen geschätzt. Der FC Bayern wird also tief in die Tasche greifen müssen, um das absolute Transfer-Ziel Nummer 1 bereits in diesem Sommer zu verpflichten.