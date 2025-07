Portugal oder Wüste? Grillitsch steht vor Wechsel

ÖFB-Teamspieler reiste nicht mit Clubkollegen insTrainingslager nach Seefeld

Die TSG Hoffenheim ist ohne Florian Grillitsch ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol angereist. Der ÖFB-Teamspieler sei wie zwei Kollegen für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt, teilte der deutsche Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. Grillitsch spielt in den Plänen von Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer keine Rolle mehr. Der 29-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt bereits für ein halbes Jahr an Real Valladolid verliehen.

Nach dem Abstieg mit Valladolid kehrte Grillitsch für den Start der Vorbereitung nach Hoffenheim zurück. Der 53-fache Internationale soll laut Clubangaben neben den Vertragsgesprächen kommende Woche weiter im Trainingszentrum in Zuzenhausen trainieren. Seine TSG-Kollegen, darunter Landsmann Alexander Prass, bereiten sich bis nächsten Sonntag in Tirol auf die neue Saison vor.

Grillitsch steht in Hoffenheim noch ein Jahr unter Vertrag. Der portugiesische Club Sporting Braga soll bereits mehrfach sein Interesse am Niederösterreicher deponiert haben. Das deutsche Fachmagazin "kicker" berichtete vergangene Woche zudem von "konkreten Anfragen" aus dem arabischen Raum.