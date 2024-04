Sabitzer-Festspiele bei Dortmund-Zittersieg

Marcel Sabitzer war bei Dortmunds 2:1-Sieg gegen Mönchengladbach der Mann des Spiels. Die Bayern können zwar gegen Köln wieder gewinnen, müssen aber die Verletzung von Kingsley Coman hinnehmen, damit steht aber fest, dass Leverkusen morgen für den vorzeitigen Titelgewinn punkten muss.

Sechs Spieltage vor Schluss ist im Kampf um die Champions-League-Plätze in Deutschland alles offen. Bevor Überraschungsteam Stuttgart im Abendspiel auf Eintracht Frankfurt (ab 18.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) trifft, konnten die Krisen-Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund wichtige Siege feiern.

Beim 2:1-Sieg der Dortmunder im Borussen-Duell in Mönchengladbach gab es wahre Österreicher-Festspiele. Team-Star Marcel Sabitzer brachte die Dortmunder mit einem frühen Doppelpack auf Kurs (22., 28./E). Landsmann Maximilian Wöber konnte zwischenzeitlich verkürzen (36.). Kurz nach der Pause wollte Sabitzer nach einem zweiten Elfmeter schon zum Jubeln abdrehen, doch der Treffer wurde zurückgezogen. Grund: Nach einer VAR-Überprüfung wurde der Strafstoß zurückgezogen. Ex-Salzburg-Star Karim Adeyemi passte das gar nicht. Erst kritisierte er den Schiedsrichter, dann riss er Stefan Lainer an der Seitenlinie runter und muss mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende rettet der BVB den Sieg über die Zeit und bleibt hinter Leipzig punktegleich auf Platz 5.

Die Bullen gaben sich beim Wiedersehen mit Ex-Coach Ralph Hasenhüttl keine Blöße. Durch Tore von Olmo (13.), Sesko (68.) und Openda (81.) bleibt Leipzig auf Tabellenrang vier und behält vorerst das letzte Champions-League-Ticket.

Nächster Verletzungs-Schock bei Bayern.

Die schwächelnden Bayern liegen fünf Spieltage vor Schluss weiterhin sieben Punkte vor Dortmund und Leipzig. Gegen den 1. FC Köln müht sich der beinahe fix entthronte Serienmeister aber lange Zeit. Raphael Guerreiro (65.) erlöste in der zweiten Halbzeit. Thomas Müller (92.) sorgte in der Schlussphase für den 2:0-Endstand.

Grund zur Freude hatte in München allerdings niemand. Vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale verletzte sich mit Kingsley Coman der nächste Star schwer.

ÖFB-Stars jubeln im Abstiegskampf

Auch im Tabellenkeller geht es richtig eng zur Sache. Bochum rettet dank ÖFB-Legionär Kevin Stöger ein 1:1 in Heidenheim. Der Mittelfeldspieler bereitete ein Schlotterbeck-Eigentor im Finish zum Punktgewinn vor. Damit bleibt man einen Punkt vor dem Relegations-Platz, den derzeit Mainz inne hat. Beim 4:1-Erfolg der Mainzer gegen Hoffenheim beteiligten sich Team-Verteidiger Philipp Mwene und Stürmer Karim Onisiwo am Schützenfest.