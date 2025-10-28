Sabitzers Dortmunder zittern sich im Elferschießen weiter

Das Zweitrundenduell der Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit Borussia Dortmund im DFB-Pokal haben am Dienstag die Gäste im Elfmeterschießen 4:2 gewonnen.

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es nach Toren von Ansgar Knauff (7.) bzw. Julian Brandt (48.) 1:1 gestanden. Marcel Sabitzer spielte bei den siegreichen Dortmundern bis zur Verlängerung.

Nach großen Problemen in der Bundesliga hat sich der VfL Wolfsburg nun auch noch im DFB-Pokal blamiert. Der VW-Club verlor zu Hause mit 0:1 (0:1) gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Wolfsburgs Verteidiger Jenson Seelt sah schon in der 36. Minute eine fragwürdige Gelb-Rote Karte. Danach traf Alexander Bernhardsson (42.) per Foulelfmeter für die Kieler. Bei Wolfsburg wurde Patrick Wimmer für die zweite Hälfte eingewechselt und brachte Schwung ins VfL-Spiel, für Kiel war Stefan Schwab bis zur 78. Minute im Einsatz.

Begünstigt durch einen Platzverweis und dank eines Treffers von Robert Glatzel ist der Hamburger SV ins Achtelfinale eingezogen. Die Hanseaten gewannen beim 1. FC Heidenheim (mit Matthias Honsak ab der 72. Minute) verdient, aber mühevoll mit 1:0 (0:0). Für Heidenheim war es die siebente Niederlage im zehnten Pflichtspiel der Saison.

Im Duell zweier Zweitligisten setzte sich Hertha BSC Berlin gegen die SV Elversberg mit Torhüter Nicolas Kristof 3:0 (1:0) durch.