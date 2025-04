Trainer-Hammer! Klopp hat Ex-Salzburg-Coach im Visier

Neben Oliver Glasner gibt es nun zwei weitere Top-Kandidaten.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Marco Rose hat der deutsche Bundesligist RB Leipzig nicht nur Oliver Glasner im Visier, sondern auch weitere Trainer mit Salzburg-Vergangenheit. Wie die BILD berichtet, hat Sport-Boss Marcel Schäfer zusammen mit Jürgen Klopp (Head Of Global Soccer) und Mario Gomez (Technischer Direktor) eine Shortlist erstellt.

Auf dieser Shortlist stehen neben Glasner mit Roger Schmidt und Matthias Jaissle zwei ehemalige Salzburg-Trainer. Besonders Jaissle soll es den Verantwortlichen angetan haben. Der 36-Jährige wurde zweimal österreichischer Meister, ehe er dem Ruf des Geldes folgte und die Bullen Richtung Saudi-Arabien verließ. Bei Al-Ahli verdient Jaissle 11 Millionen Euro im Jahr, was ihn zum bestbezahltesten deutschen Trainer macht. Nun soll es den 36-Jährigen wieder zurück nach Europa ziehen.

Was für Jaissle spricht? Er kennt den Red-Bull-Kosmos in- und auswendig. Vor seiner Zeit in Salzburg war der 36-Jährige bereits in Leipzig im Nachwuchsbereich tätig.