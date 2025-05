TSG Hoffenheim: Ilzer-Zukunft geklärt

Die TSG Hoffenheim setzt auch in der kommenden Saison auf Trainer Christian Ilzer.

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Klubchef Jörg Albrecht sprachen dem Österreicher trotz durchwachsener Leistungen das Vertrauen aus. Nach dem 2:2-Unentschieden beim VfL Wolfsburg betonte Schicker, dass man von Beginn an gewusst habe, dass Ilzers Arbeit langfristig angelegt sei. Die aktuelle Spielzeit sei der Start eines längeren Wegs. "Jetzt ist eine längere Vorbereitung, wo man auch am Kader basteln kann. Und deshalb bin ich überzeugt, dass Christian Ilzer der richtige Trainer ist", sagte Schicker am Freitag gegenüber "DAZN".

Ilzer übernahm im vergangenen November das Amt von Pellegrino Matarazzo, der infolge einer sportlichen Talfahrt gehen musste. Interne Querelen in der Vereinsführung hatten die Situation zusätzlich erschwert und für Unruhe gesorgt. Auch Ilzer hatte zunächst Schwierigkeiten, das Team zu stabilisieren, was zuletzt zu Gerüchten über einen möglichen Trainerwechsel führte. Als möglicher Nachfolger wurde unter anderem Sandro Wagner gehandelt, der bald seine Tätigkeit als Co-Trainer der Nationalmannschaft beendet.

TSG Hoffenheim: Ilzer wird bleiben

Doch sowohl Albrecht als auch Schicker machten am Freitag deutlich, dass Ilzer bleiben wird. Der Klassenerhalt ist für Hoffenheim zwar noch nicht fix, doch mit sechs Punkten Vorsprung und einer deutlich besseren Tordifferenz gegenüber dem Relegationsplatz scheint dieser so gut wie sicher. Sollte der 1. FC Heidenheim am Samstag bei Union Berlin nicht gewinnen, wäre der Ligaverbleib sogar schon vor dem letzten Spieltag besiegelt.