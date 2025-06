Diese Fans sorgen für Stimmung bei der Klub-WM

Bisher enttäuscht die Klub-WM. Keine Stimmung und viele leere Ränge sorgen bei den Fans für Langeweile. Nur eine Fangruppe lieferte bisher ab: die von Boca Juniors.

Am Montag startete der argentinische Traditionsklub Boca Juniors aus Buenos Aires gegen Benfica Lissabon in die Klub-WM und lieferte ein ereignisreiches 2:2-Unentschieden ab. Knallharte Zweikämpfe, drei rote Karten, Wutausbrüche und euphorische Unterstützung der Boca-Fans ließen das Fußballherz etwas höher schlagen.

Miami in blau-gelb

Die Argentinier eroberten schon vor dem Spielbeginn die Strände und Straßen von Miami. Seit Tagen färben sie die Stadt in Blau-Gelb ein. Beim Spiel gegen Benfica brachten die Boca-Anhänger beim 2:0-Führungstreffer das Stadion zum Beben.

Am Ende konnte der europäische Favorit ein 2:2-Unentschieden rausholen. Trotzdem wurde die Leistung von Boca in Argentinien von den Medien gefeiert. Die bisherige Saison verlief für sie sportlich enttäuschend. Umso mehr freuen sich die Medien über die Leistung in diesem Spiel: "Zu sehen, wie Boca gegen eine europäische Mannschaft kämpft, ihr das Leben schwermacht, sie zerkratzt, trotz der Budgetunterschiede und der individuellen Klasse auf Augenhöhe steht, ist beruhigend. Es lässt die Brust schwellen."

"Ich will immer das Beste für Boca."

Die Leistung war auch der Verdienst von Boca-Trainer Miguel Angel Russo. Er gab seinen Vertrag beim Liga-Rivalen San Lorenzo auf, um den Arbeiterklub zu übernehmen. Beim Antritt sagte der 69-Jährige: "Ich will immer das Beste für Boca. Die Menschen in Boca, egal wo auf der Welt, haben mir große Zuneigung entgegengebracht, und das spüre ich jeden Tag und die ganze Zeit."

Im nächsten Spiel trifft Boca auf den deutschen Giganten FC Bayern München und müssen auf zwei wichtige Spieler verzichten. Unter anderem erhielt der Ex-ManU-Star Ander Herrera eine rote Karte. Er beschwerte sich über die Elfmeterentscheidung und musste von der Security sogar gestoppt werden. Trotzdem wollen die Argentinier den Münchnern die Hölle heiß machen.