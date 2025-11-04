Drei Jahre nach Tod: So schaut Pelés Luxusvilla jetzt aus

Brasilianische Influencer haben die 18-Millionen-Villa von der Fußballlegende Pelé besucht und auf Instagram den starken Verfall dokumentiert. Wie die Zukunft der Villa ausschaut, ist derzeit noch unbekannt.
Der brasilianische Influencer Luan Daniel besuchte die ehemalige Luxusvilla der Fußballlegende Pelé. Das verwahrloste Anwesen in Guarujá, direkt an der Küste des Südatlantiks, ist voller Staub und Algen.
- WM-Quali: Hammer-Gegner für ÖFB-Frauen
- Rangnicks Auswahl zum WM-Quali-Finale!
- Real-Knall: Vinicius muss gehen
In seinem Video zeigt er die leeren, verstaubten Räume. Der Garten ist verwuchert und mehrere Trümmer sind zu sehen. Die Villa auf dem 2.000 Quadratmeter Fläche war einmal 18 Millionen Dollar wert. Heute wird sie laut "Click Petróleo e Gás" auf etwa 8 Millionen Euro geschätzt.
Die Zukunft der Villa ist derzeit noch unklar. Seit Pelés Tod im Jahr 2022 steht das Gebäude leer.