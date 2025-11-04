Rangnicks Auswahl zum WM-Quali-Finale!

Ralf Rangnick hat seinen ÖFB-Kader für das Final-Doppel gegen Zypern (15.11. 18:00 Uhr) und Bosnien (18.11. 20:45 Uhr) in der WM-Qualifikation bekannt gegeben. Die wegen Verletzungen fraglichen Marko Arnautovic und David Alaba sind mit dabei.

Tabellenplatz eins, zwei Punkte Vorsprung und noch zwei Partien zu spielen. So lautet die Ausgangslage vor den finalen zwei Spielen der österreichischen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die WM 2026. Trotz der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Rumänien ist noch alles auf Kurs.

Am heutigen Dienstag gab Ralf Rangnick seinen Kader für die Spiele gegen Zypern (Samstag, live auf ORF1) und Bosnien-Herzegowina (nächsten Dienstag, live auf ServusTV) im neuen ÖFB-Campus in der Seestadt Aspern bekannt. Die ÖFB-Stars Marko Arnautovic und David Alaba hatten mit Verletzungen zu kämpfen, im Kader sind sie aber beide dabei. Doch eine Überraschung gibt es.

Nicolas Kristof, seines Zeichens Torhüter beim deutschen Zweitligisten SV Elversberg, ist mit dabei. Der in Deutschland geborene 25-Jährige ist in dieser Saison beinahe in der Hälfte seiner Spiele (6 von 13) ohne Gegentor.

Der ganze Kader inkl. Abruf im Überblick:

Tor : Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 17), Nikolas POLSTER (WAC; 0), Alexander SCHLAGER (Red Bull Salzburg; 22)

Verteidigung : David ALABA (Real Madrid/ESP; 111/15), Kevin DANSO (Tottenham Hotspur/ENG; 28/0), Marco FRIEDL (Werder Bremen/GER; 7/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 36/3), Phillipp MWENE (Mainz 05/GER; 26/0), Stefan POSCH (Como 1907/ITA; 47/4), Alexander PRASS (TSG Hoffenheim/GER; 16/0), Leopold QUERFELD (Union Berlin/GER; 5/0)

Mittelfeld : Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 54/19), Florian GRILLITSCH (SC Braga/POR; 57/1), Marco GRÜLL (Werder Bremen/GER; 7/0), Konrad LAIMER (Bayern München/GER; 53/7), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 93/23), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 47/4), Romano SCHMID (Werder Bremen/GER; 29/3), Alessandro SCHÖPF (WAC; 34/6), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 42/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 26/1)

Angriff : Marko ARNAUTOVIC (Crvena Zvezda/SRB; 128/45), Raul FLORUCZ (Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Michael GREGORITSCH (Bröndby IF/DEN; 70/22), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 1/1)

Auf Abruf : Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0); David AFFENGRUBER (Elche/ESP; 0), Flavius DANILIUC (FC Basel/SUI; 3/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 2/0), Nikolas VERATSCHNIG (Mainz 05/GER; 0); Thierno BALLO (FC Millwall/ENG; 1/0), Muhammed CHAM (Slavia Prag/CZE; 5/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 28/1), Dejan LJUBICIC (Dinamo Zagreb/CRO; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0), Andreas WEIMANN (Derby County FC/ENG; 26/2); Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 9/0), Elias HAVEL (TSV Hartberg, 0), Mathias HONSAK (1. FC Heidenheim/GER; 1/0), Ercan KARA (SK Rapid; 7/0)

Erste WM-Teilnahme seit 1998 in greifbarer Nähe

Ob sie im ersten Spiel auf Zypern in der Startelf stehen werden, wird sich noch zeigen. Als Leader in Gruppe H könnte ein Sieg gegen die Zyprioten bereits zur fixen WM-Teilnahme, der ersten seit 28 Jahren, reichen. Dafür darf der Zweite Bosnien gegen Rumänien aber nicht gewinnen.

Spätestens drei Tage danach im ausverkauften Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion gegen Edin Džekos Truppe kann die WM-Teilnahme fixiert werden, egal wie es gegen Zypern endet. Ein Sieg und Ralf Rangnick würde es als erster Trainer seit Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska 1998 schaffen, Österreich zur Weltmeisterschaft zu führen.