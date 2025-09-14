Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
1:0 - Liverpool dank Last-Minute-Elfer weiter makellos
© Getty

Premier League

1:0 - Liverpool dank Last-Minute-Elfer weiter makellos

14.09.25, 17:16
Teilen

Liverpool ist auch nach dem vierten Saisonspiel in der englischen Fußball-Premier-League makellos unterwegs 

Der Titelverteidiger feierte dank eines Last-Minute-Elfmetertreffers von Mohamed Salah (95.) am Sonntag bei Burnley einen 1:0-Zittersieg und liegt damit auch nach der 4. Runde auf Platz eins der Tabelle. Drei Zähler beträgt das Plus des Leaders auf das Verfolgertrio Arsenal, Tottenham (Kevin Danso) und Bournemouth (je 9).

Salah verhindert Punkteverlust

Burnley hatte ab der 84. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Lesley Ugochukwu (84.), der Florian Wirtz foulte, in Unterzahl agiert. Die "Reds" wirkten in der Offensive über weite Strecken eher ideenlos, kamen in der Nachspielzeit aber glücklich noch zum Sieg. Der 22-jährige Hannibal drehte sich in eine Flanke von Jeremie Frimpong und blockte den Ball mit der Hand. Salah ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen und verwertete souverän.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden