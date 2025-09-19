Amorim im Topspiel Manchester United gegen Chelsea unter Druck

Manchester United empfängt Chelsea zum Premier-League-Spitzenspiel. Unter Druck stehender United-Trainer Ruben Amorim kämpft um seinen Job, während Österreicher Oliver Glasner als möglicher Nachfolger gehandelt wird.

Das Premier-League-Spitzenspiel zwischen Manchester United und Chelsea am Samstag (17.30 Uhr/live Sport24-Liveticker) könnte das letzte Spiel von Trainer Ruben Amorim sein. Der Portugiese steht nach der 0:3-Derbyniederlage gegen Manchester City massiv unter Druck und hat mit nur 31 Punkten aus 31 Spielen die schlechteste Bilanz aller Teams seit seinem Amtsantritt vor zehn Monaten.

Kritische Statistik

Amorim hat mit 36,17% die schlechteste Siegquote aller United-Trainer seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Mannschaft soll laut Medienberichten bereits den Glauben an den Coach verloren haben. Dennoch beharrt Amorim auf seinem Spielphilosophie: "Ich werde mich nicht ändern".

Österreicher Oliver Glasner wird als favorisierter Nachfolger gehandelt.

Personelle Situation

United könnte mit neuem Torhüter Senne Lammens debütieren, während Chelsea mit Ex-United-Spieler Alejandro Garnacho (40 Mio. Euro-Transfer) aufwarten könnte. Beide Teams kämpfen mit Verletzungsproblemen.