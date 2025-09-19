Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Amorim
© Getty

Premier League

Amorim im Topspiel Manchester United gegen Chelsea unter Druck

19.09.25, 15:30
Teilen

Manchester United empfängt Chelsea zum Premier-League-Spitzenspiel. Unter Druck stehender United-Trainer Ruben Amorim kämpft um seinen Job, während Österreicher Oliver Glasner als möglicher Nachfolger gehandelt wird.

Das Premier-League-Spitzenspiel zwischen Manchester United und Chelsea am Samstag (17.30 Uhr/live Sport24-Liveticker) könnte das letzte Spiel von Trainer Ruben Amorim sein. Der Portugiese steht nach der 0:3-Derbyniederlage gegen Manchester City massiv unter Druck und hat mit nur 31 Punkten aus 31 Spielen die schlechteste Bilanz aller Teams seit seinem Amtsantritt vor zehn Monaten.

Kritische Statistik

Amorim hat mit 36,17% die schlechteste Siegquote aller United-Trainer seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Mannschaft soll laut Medienberichten bereits den Glauben an den Coach verloren haben. Dennoch beharrt Amorim auf seinem Spielphilosophie: "Ich werde mich nicht ändern".

Österreicher Oliver Glasner wird als favorisierter Nachfolger gehandelt.

Personelle Situation

United könnte mit neuem Torhüter Senne Lammens debütieren, während Chelsea mit Ex-United-Spieler Alejandro Garnacho (40 Mio. Euro-Transfer) aufwarten könnte. Beide Teams kämpfen mit Verletzungsproblemen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden