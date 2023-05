Die Star-Spielerin Alisha Lehman wurde in einem noblen Nachtklub bepöbelt.

Marcus Rashford macht seit jeher auch abseits des Rasens Schlagzeilen. Der Star-Spieler von Manchester United setzte sich etwa aktiv für arme Menschen und für ein kostenfreies Schulessen ein.

© EPA ×

Dieses Mal präsentierte sich der 25-Jährige als wahren Gentleman und rettete seine Kollegin Alisha Lehmann vor einer Horde pöbelnder Männer.

Wie die Sun berichtet besuchte die Schweizerin, die für Aston Villa spielt, einen Club in Manchester, als sie von einer Gruppe Männer belästigt wurde. Rashford war an diesem Abend ebenfalls im „Chinawhite“ und schritt sofort ein. Obwohl er die Spielerin noch nie getroffen hatte, lud er die Schweizerin in einen privaten Teil des Clubs ein. „Marcus hat einen Tisch frei gemacht und sie und ihre Freunde eingeladen, sich zu ihnen zu setzen“, so ein Bekannter.

Die beiden Spieler wechselten ein paar Worte miteinander und feierten dann mit ihren jeweiligen Freunden weiter. In den britischen Medien wird nun aber darüber spekuliert, ob zwischen den beiden Spielern eventuell etwa läuft.