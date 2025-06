Entscheidung um Oliver Glasner gefallen

Die Zukunft des Österreichers ist wohl geklärt.

Spätestens nach dem sensationellen FA-Cup-Sieg ist Oliver Glasner in England in aller Munde. Der Österreicher wurde bereits mit zahlreichen Top-Vereinen in Verbindung gebracht – darunter auch mit Tottenham.

Die Spurs haben sich trotz des Europa-League-Titels von Ange Postecoglou getrennt. Als Nachfolger wurde in den britischen Medien dabei auch Oliver Glasner gehandelt. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano nun aber berichtet, wird Brentford-Trainer Thomas Frank und nicht Glasner neuer Coach von Tottenham.

Der Österreicher wird damit wohl auch in der kommenden Saison Trainer von Crystal Palace bleiben.

Der 50-Jährige selbst sagte erst vor wenigen Tagen: "Im Fußball weiß man es nie zu 100 Prozent, aber ich sage, zu 99 Prozent bin ich Trainer von Crystal Palace in der nächsten Saison."