Ganz England fiebert Hit Liverpool gegen Arsenal entgegen

Meister gegen Vizemeister lautet der Top-Knaller in England.

Als Arsenal zuletzt in Anfield auflief, reichte Mikel Arteta ein Blick auf die Bank – und klar war: zu dünn besetzt! Beim 2:2 gegen Liverpool im Mai saßen mit Tierney, Zinchenko, Neto & Co. Spieler, die zusammen kaum 1.000 Premier-League-Minuten absolviert hatten. Jetzt sieht das vor dem Duell am Sonntag, 17.30 Uhr im sport24-Liveticker ganz anders aus.

Gunners sind Offensiv-Maschine

Denn Arsenal hat den Kader radikal aufgerüstet – satte 267 Millionen Pfund steckten die Gunners in sieben Neuzugänge. Der Königstransfer: Eberechi Eze (67,5 Mio.), dazu Zubimendi, Kepa, Nørgaard, Madueke, Mosquera und Gyökeres. Selbst wenn Saka, Ødegaard und Havertz am Wochenende ausfallen – und Jesus weiter fehlt – hat Arsenal mit Martinelli, Trossard, Eze, Madueke, Gyökeres, Nwaneri und Youngster Dowman immer noch eine Offensiv-Maschine.

Reds basteln am 170-Mio-Transfer von Isak

Sky-Experte Gary Neville lobt: „Sie wollen Saka, Havertz und Ødegaard nicht verlieren – aber dahinter haben sie jetzt viel bessere Optionen.“ Auch Gegner Liverpool bastelt noch am Super-Kader: Die Reds arbeiten an einem 170-Millionen-Euro-Transfer von Newcastle-Stürmer Alexander Isak. Ob der Deal noch vor dem Deadline Day am 1. September platzt – oder die Premier League endgültig Kopf steht?