Goalie-Beben: Donnarumma mit Top-Klub einig

Der italienische Star-Goalie steht vor einem Wechsel nach England.

Es war ein echter Paukenschlag zum Start der neuen Saison. Paris Saint-Germain sortierte Star-Tormann Gianluigi Donnarumma eiskalt aus und setzte den Italiener vor die Tür.

Nun scheint die Zukunft des 26-Jährigen offenbar entschieden zu sein. Wie die italienische Tageszeitung „La Stampa“ berichtet, steht Donnarumma vor einem Wechsel zu Manchester City.

Wechsel nach England

Demnach soll sich Pep Guardiola persönlich um den Europameister von 2021 gemeldet haben. Dem Bericht zufolge ist sich Donnarumma mit den Cityzens auch schon einig, der Wechsel könnte aber dennoch schwierig werden.

© Getty

Nicht nur müssen sich die beiden Vereine auf eine Ablösesumme einigen, City muss zuvor auch den bisherigen Tormann Ederson verkaufen. Der Brasilianer wurde zuletzt mit Galatasaray und mehreren Vereinen aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Brisant: City hat im Sommer mit James Trafford gerade erst um 30 Millionen Euro einen