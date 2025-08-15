Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Gianluigi Donnarumma
© Getty

Nach PSG-Aus

Goalie-Beben: Donnarumma mit Top-Klub einig

15.08.25, 09:21
Teilen

Der italienische Star-Goalie steht vor einem Wechsel nach England. 

Es war ein echter Paukenschlag zum Start der neuen Saison. Paris Saint-Germain sortierte Star-Tormann Gianluigi Donnarumma eiskalt aus und setzte den Italiener vor die Tür.

Nun scheint die Zukunft des 26-Jährigen offenbar entschieden zu sein. Wie die italienische Tageszeitung „La Stampa“ berichtet, steht Donnarumma vor einem Wechsel zu Manchester City.

Wechsel nach England

Demnach soll sich Pep Guardiola persönlich um den Europameister von 2021 gemeldet haben. Dem Bericht zufolge ist sich Donnarumma mit den Cityzens auch schon einig, der Wechsel könnte aber dennoch schwierig werden.

Pep Guardiola
© Getty

Nicht nur müssen sich die beiden Vereine auf eine Ablösesumme einigen, City muss zuvor auch den bisherigen Tormann Ederson verkaufen. Der Brasilianer wurde zuletzt mit Galatasaray und mehreren Vereinen aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Brisant: City hat im Sommer mit James Trafford gerade erst um 30 Millionen Euro einen

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden