Hammer-Gerücht: Glasner will ÖFB-Star als Eze-Ersatz

Oliver Glasner könnte einen Landsmann nach England lotsen.

Nach dem Abgang von Eberechi Eze zum FC Arsenal braucht Oliver Glasners Crystal Palace dringend neue Spieler. Dabei könnte die Wahl auf einen Leistungsträger der österreichischen Nationalmannschaft fallen.

Wie der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, stehe Christoph Baumgartner auf dem Wunschzettel der Eagles. Dem Bericht zufolge ist Bilal El Khannouss von Leicester City zwar derzeit Top-Kandidat, sollte der Wechsel aber scheitern, dann könnte der ÖFB-Star eine ernsthafte Alternative sein.

Glasner gilt als großer Fan von Baumgartner, der bei RB Leipzig noch bis Sommer 2028 unter Vertrag steht. Bei den Bullen konnte der 26-Jährige aber nie an seine Leistungen in der Nationalmannschaft anknüpfen und ist meist nur Ersatz. Ein Wechsel scheint deshalb auch durchaus möglich zu sein.