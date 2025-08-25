Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Oliver Glasner
© Getty

Crystal Palace

Hammer-Gerücht: Glasner will ÖFB-Star als Eze-Ersatz

25.08.25, 08:32
Teilen

Oliver Glasner könnte einen Landsmann nach England lotsen.

Nach dem Abgang von Eberechi Eze zum FC Arsenal braucht Oliver Glasners Crystal Palace dringend neue Spieler. Dabei könnte die Wahl auf einen Leistungsträger der österreichischen Nationalmannschaft fallen.

Wie der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, stehe Christoph Baumgartner auf dem Wunschzettel der Eagles. Dem Bericht zufolge ist Bilal El Khannouss von Leicester City zwar derzeit Top-Kandidat, sollte der Wechsel aber scheitern, dann könnte der ÖFB-Star eine ernsthafte Alternative sein.

Christoph Baumgartner
© Getty

Glasner gilt als großer Fan von Baumgartner, der bei RB Leipzig noch bis Sommer 2028 unter Vertrag steht. Bei den Bullen konnte der 26-Jährige aber nie an seine Leistungen in der Nationalmannschaft anknüpfen und ist meist nur Ersatz. Ein Wechsel scheint deshalb auch durchaus möglich zu sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden