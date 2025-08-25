Alles zu oe24VIP
Vinicius Junior
Wirbel um Superstar

Vinicius-Poker: Real hat brisanten Verdacht

25.08.25, 08:10
Die Königlichen rüsten sich bereits für den Super-GAU. 

Wieder einmal gibt es Wirbel um Vinicius Jr. Dieses Mal geht es dabei nicht um eine Situation auf dem Platz, sondern um die stockenden Vertragsverhandlungen. Der Vertrag des Brasilianers läuft im Juni 2027 aus, Gespräche über eine Verlängerung laufen derzeit aber auf Eis. Real bereitet man sich deshalb nun auf den Super-GAU vor.

Brisanter Verdacht

Wie „Defensa Central“ befürchten die Königlichen, dass Vinicius sich bewusst Zeit lässt und die gleiche Taktik verfolgt wie Kylian Mbappé damals bei Paris. Der Brasilianer könnte 2027 ablösefrei sein und damit Real unter Druck setzen. Sollte der Verein seine Gehaltsforderungen (im Raum stehen 30 Mio. im Jahr) nicht erfüllen, könnte sich der Offensivstar seinen neuen Verein aussuchen.

Real plant deshalb für alle Szenarien und schließt laut „Defensa Central“ auch einen Verkauf nicht aus. Sollte bis Sommer 2026 keine Einigung erzielt werden, würde ein Wechsel für rund 150 Millionen Euro ein Thema werden.

Vinicius Junior
So weit ist es vorerst aber nicht. Derzeit zeigt man sich noch optimistisch, dass Vinicius seinen Vertrag bei den Königlichen in den nächsten Monaten verlängert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
