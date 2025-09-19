Alles zu oe24VIP
Guardiola
© Getty

Premier League

Lehrer gegen Schüler: Guardiola trifft auf Ex-Co Arteta

19.09.25, 19:15
Zum Premier-League-Highlight empfängt Arsenal Manchester City im Duell der Titelkandidaten. Coach Mikel Arteta, einst Co-Trainer von Pep Guardiola, holte im letzten Heimspiel ein 5:1 gegen die Citizens. Beide Teams kämpfen mit Verletzungsproblemen.

Arsenal trifft am Sonntag (17.30 Uhr/live Sport24-Liveticker) im Emirates Stadium auf Manchester City. Das Duell zwischen Mikel Arteta und seinem ehemaligen Chef Pep Guardiola verspricht Spannung: Arsenal holte im letzten Heimspiel ein 5:1 gegen City, Arteta blieb zuletzt fünf Spiele gegen Guardiola ungeschlagen.

Personelle Engpässe

Arsenal muss ohne Bukayo Saka, Kai Havertz und Gabriel Jesus auskommen. William Saliba kehrt zurück, Martin Ødegaard ist fraglich. City fehlt mit John Stones, Rayan Ait-Nouri und Rayan Cherki gleichfalls Schlüsselspieler.

Mögliche Aufstellungen

Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Zubimendi, Nwaneri - Madueke, Gyokeres, Eze  
Man City: Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Rodri - Silva, Reijnders, Foden, Doku - Haaland

Psychologische Faktoren

Arteta will nach drei Jahren Enttäuschung endlich den Titel holen. Guardiola muss seinen verletzungsgeplagten Kader managen - die kurze Erholungszeit nach der Champions League stellt eine Zusatzbelastung dar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

