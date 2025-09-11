Manchester United geht mit Fragezeichen ins 197. Derby gegen City

Am Sonntag steigt das erste Manchester-Derby der Saison: United-Coach Ruben Amorim muss vor dem Duell mit City entscheiden, ob Benjamin Sesko startet und Neuzugang Senne Lammens im Tor debütiert.

Manchester United tritt am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei Manchester City zum ersten Derby der Saison an. Die Red Devils liegen mit vier Punkten aus drei Spielen auf Platz neun, City ist mit drei Zählern aktuell 13. Bruno Fernandes’ Elfertor gegen Burnley brachte United vor der Länderspielpause etwas Luft.

Fragezeichen im Tor und Angriff

Altay Bayindir startete zwar in allen drei Ligapartien, wirkte aber unsicher. Mit Senne Lammens steht ein 23-jähriger Belgier bereit, der am letzten Transfertag von Antwerpen kam. Amorim könnte ihn direkt ins Derby werfen, nachdem André Onana vor einem Abgang steht. Lammens trainiert seit dieser Woche mit und hat bereits vier Saisonspiele in den Beinen.

Auch vorne gibt es Diskussionen: Benjamin Sesko wartet noch auf sein Premier-League-Tor. Der 22-Jährige spielte bisher nur als Joker in der Liga, sein einziger Start war im League Cup. Fällt Mason Mount weiter aus, könnte Sesko neben Matheus Cunha beginnen. Cunha deutete seine Rückkehr an, Mount ist fraglich.

City mit Vorteilen, aber Druck

Pep Guardiolas Team hat bislang keinen bestätigten Ausfall und geht mit breiter Brust ins Derby. Mit der Rückkehr von Rodri steht das Mittelfeld fast in Bestbesetzung. City gewann sechs der letzten zwölf Derbys, auch auswärts präsentierten sie sich oft stark. Schlüsselmann bleibt Erling Haaland, der Uniteds Abwehr mit seiner Wucht fordern wird.

Taktische Marschrichtungen

Guardiola setzt auf dominanten Ballbesitz und geordnetes Pressing. United hingegen will Räume auf den Flügeln nutzen und schnell in Umschaltmomenten angreifen. Besonders Bruno Fernandes soll im Offensivzentrum Akzente setzen.