Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Ange Postecoglou
© Getty Images

39 Tage im Amt

Nach 0:3 gegen Chelsea: Nottingham feuert Postecoglou

18.10.25, 18:21
Teilen

Nottingham Forest hat seinen Trainer Ange Postecoglou unmittelbar nach der 0:3-Heimniederlage gegen Chelsea in der Fußball-Premier-League am Samstag entlassen. 

Durch die Pleite ist der Club mit dem Abstiegskampf konfrontiert. Der Australier Postecoglou hatte das Amt erst am 9. September als Nachfolger von Nuno Espirito Santo übernommen, schaffte jedoch in acht Partien keinen Sieg. Trainer Oliver Glasner rettete indes mit Crystal Palace tief in der Nachspielzeit einen Punkt.

Glasner-Team nur mit einem Unentschieden

Nach einem von Jean-Philippe Mateta in der 97. Minute verwandelten Elfmeter gab es am Ende ein 3:3 gegen AFC Bournemouth. Für Mateta war es der dritte Treffer an diesem Nachmittag. Der Schotte Ryan Christie hatte die Gäste aus Bournemouth erst in der 89. Minute mit 3:2 in Führung geschossen. An der Tabellenspitze feierte Manchester City dank eines Doppelpacks von Erling Haaland einen 2:0-Erfolg gegen Everton.

Chelsea ist aktuell Sechster. Josh Acheampong, Pedro Neto und Reece James schossen die "Blues", die die Schlussphase nach einem Platzverweis für Malo Gusto in Unterzahl bestritten, zum Sieg. Der 60-jährige Postecoglou ist der erste Nottingham-Trainer, der in seinen ersten acht Spielen für den Verein aus den Midlands sieglos blieb.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden