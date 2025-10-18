Nach 0:3 gegen Chelsea: Nottingham feuert Postecoglou

Nottingham Forest hat seinen Trainer Ange Postecoglou unmittelbar nach der 0:3-Heimniederlage gegen Chelsea in der Fußball-Premier-League am Samstag entlassen.

Durch die Pleite ist der Club mit dem Abstiegskampf konfrontiert. Der Australier Postecoglou hatte das Amt erst am 9. September als Nachfolger von Nuno Espirito Santo übernommen, schaffte jedoch in acht Partien keinen Sieg. Trainer Oliver Glasner rettete indes mit Crystal Palace tief in der Nachspielzeit einen Punkt.

Glasner-Team nur mit einem Unentschieden

Nach einem von Jean-Philippe Mateta in der 97. Minute verwandelten Elfmeter gab es am Ende ein 3:3 gegen AFC Bournemouth. Für Mateta war es der dritte Treffer an diesem Nachmittag. Der Schotte Ryan Christie hatte die Gäste aus Bournemouth erst in der 89. Minute mit 3:2 in Führung geschossen. An der Tabellenspitze feierte Manchester City dank eines Doppelpacks von Erling Haaland einen 2:0-Erfolg gegen Everton.

Chelsea ist aktuell Sechster. Josh Acheampong, Pedro Neto und Reece James schossen die "Blues", die die Schlussphase nach einem Platzverweis für Malo Gusto in Unterzahl bestritten, zum Sieg. Der 60-jährige Postecoglou ist der erste Nottingham-Trainer, der in seinen ersten acht Spielen für den Verein aus den Midlands sieglos blieb.