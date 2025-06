Nach Wirtz-Coup: Liverpool plant nächsten 100-Millionen-Transfer

Mit Florian Wirtz hat sich Liverpool eine der heißesten Transfer-Aktien des Sommers gesichert, nun will man erneut über 100 Millionen Euro für einen weiteren Star ausgeben.

Im vergangenen Jahr war der FC Liverpool am Transfermarkt extrem zurückhaltend. Vor der ersten Saison unter Arne Slot gab man nur 42 Millionen Euro für neue Spieler aus. Mit den Transfers von Leverkusens Florian Wirtz (135 Millionen €) und Jeremie Frimpong (40 Millionen €) hat man in diesem Sommer bereits das Vierfache ausgegeben. Doch damit soll noch lange nicht Schluss sein.

Denn wie "The Sun" berichtet, plant der frisch gebackene englische Meister bereits den nächsten Transfer über mehr als 100 Millionen Euro. Dabei soll es sich um einen Spieler handeln, der schon seit Langem am Wunschzettel der Verantwortlichen in der Anfield Road steht und bereits jede Menge Erfahrung in der Premier League vorweisen kann, allerdings auch einiges an Brisanz mit sich bringt.

Erfahrung von 150 Premier-League-Spielen

Denn scheinbar will man sich die Dienste von Anthony Gordon sichern, der derzeit bei Newcastle unter Vertrag steht. Insgesamt hat der 24-jährige Offensivmann bereits 150 Spiele in Englands höchster Spielklasse in den Beinen. 53 davon waren allerdings im Trikot von Stadtrivale Everton, wo er sich durch alle Jugendmannschaften arbeitete.

© Getty ×

Mit der Verpflichtung von Wirtz und Gordon würde die Offensive von Liverpool noch unberechenbarer. Mit Vereinslegende Mohamed Salah, Luis Diaz, Cody Gakpo, Diogo Jota, Federico Chiesa, Harvey Elliott und Dominik Szoboszlai zittern die Premier-League-Verteidiger schon jetzt vor dem Titelverteidiger.