Offiziell: Rangnick übernimmt bei Man United

Die Spatzen pfiffen es bereits vor einigen Tagen von den Dächern, nun ist es offiziell: Ralf Rangnick heuert bei Manchester United als Interimstrainer an.

Ralf Rangnick ist neuer Trainer bei Manchester United! Das vorgesehene Engagement erstreckt sich zunächst bis Saisonende, dann soll der ehemalige Sportmanager der Red-Bull-Klubs die "Red Devils" als Berater unterstützen.

"Ralf ist einer der am meisten respektierten Trainer und Innovatoren im europäischen Fußball", sagte United-Fußballdirektor John Murtough in einem Statement. "Er war unsere erste Wahl als Übergangscoach aufgrund seiner unschätzbaren Führungsqualität und technischen Kenntnisse, die er durch seine fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Management und im Coaching mitbringt."



Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick ????????????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Die Verpflichtung des 63-Jährigen galt seit Tagen als sicher. Zuerst hatte das Online-Magazin "The Athletic" darüber berichtet. Rangnick, der in der deutschen Bundesliga unter anderem RB Leipzig und Schalke 04 trainierte und auch in Salzburg als Sportchef maßgeblich am Aufbau der Strukturen werkte, arbeitete zuletzt als Sportdirektor bei Lok Moskau. Der russische Erstligist entließ ihn vorzeitig aus seinem Vertrag. Eine Einigung mit United war zuvor erzielt worden.

Kommt Pochettino im Sommer?

"Ich freue ich sehr, zu Manchester United zu kommen und konzentriere mich darauf, dem Club eine erfolgreiche Saison zu bescheren", wurde Rangnick zitiert. "Der Kader ist voller Qualität und hat eine großartige Balance von Jugend und Erfahrung. All meine Anstrengung in den nächsten sechs Monaten werde ich darauf verwenden, diesen Spielern dabei zu helfen ihr Potenzial zu erfüllen, individuell, aber vor allem als Mannschaft." Darüber hinaus wolle er auch die Langzeitziele des Clubs auf Beraterbasis unterstützen.



Rangnick tritt die Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer an. Von dem Norweger hatte sich United am Sonntag vor einer Woche nach einer 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten Watford getrennt. Dem Vernehmen nach hoffen die Club-Verantwortlichen, ab Sommer den ehemaligen Tottenham-Coach Mauricio Pochettino, der derzeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, verpflichten zu können. Zuletzt stand Solskjaers vormaliger Assistent Michael Carrick an der Linie.

Debüt im Hit gegen Arsenal?

Manchester United liegt in der Premier League derzeit auf dem achten Platz, zwölf Punkte fehlen auf Spitzenreiter Chelsea. In der Champions League hat der Club bereits den Aufstieg ins Achtelfinale fixiert.

Schon am Donnerstag steht in der Liga das Heimspiel gegen den FC Arsenal an (21.15 Uhr). Der England-Kracher könnte Rangnicks Premiere auf der ManUnited-Bank sein.