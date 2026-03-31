Tottenham Hotspur hat Roberto De Zerbi als neuen Cheftrainer verpflichtet, trotz Proteste der Fans.

Der Italiener soll den Londoner Traditionsclub von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso vor dem Gang in die zweite Liga bewahren. Die Spurs belegen den 17. Tabellenplatz, sind nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. De Zerbi ist der insgesamt dritte Trainer der Spurs in dieser Saison nach Thomas Frank und Igor Tudor. Sein Debüt gibt der 46-Jährige am 12. April beim Tabellen-Elften Sunderland.

Doch nicht sportlich hegen die Fans große Zweifel und setzten zum Protest an. In einem gemeinsamen Statement forderten drei Fanklubs den Verein auf "seine Werte zu überdenken". Grund ist der Umgang des Coaches mit Mason Greenwood, den er bei Marseille trainierte. Der ehemalige Man-United-Profi wurde 2022 in England wegen "Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung" an seiner Freundin festgenommen. De Zerbi stellte sich mit verteidigenden Worten vor den Engländer. Der heute 24-Jährige wurde später freigelassen und seine Freundin vergab ihm.

Abstiegskampf steht an

In den verbleibenden sieben Ligaspielen warten außerdem schwierige Spiele gegen Aston Villa, Chelsea und Everton. "Unser kurzfristiges Ziel ist es, in der Tabelle der Premier League nach oben zu klettern. Darin wird bis zum letzten Pfiff der Saison unsere ganze Aufmerksamkeit liegen", sagte De Zerbi. Der Ex-Profi unterschrieb "einen langfristigen Vertrag", die Laufzeit wurde nicht genannt. Sein Vorgänger Tudor musste nach nur sechswöchiger Amtszeit gehen. Unter dem Kroaten holte Tottenham in der Premier League nur einen Punkt aus fünf Spielen.

De Zerbi hatte sich in der Premier League als Coach bereits bei Brighton & Hove Albion einen Namen gemacht, als er den Verein 2023 erstmals in den Europacup führte. Zuletzt arbeitete er bei Olympique Marseille, war da 2025 Vizemeister geworden. Im Februar verließ er den Club nach einer 0:5-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Berichten zufolge soll es zuvor Meinungsverschiedenheiten mit der Clubführung gegeben haben.