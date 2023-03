"Peinlich": ManU hadert nach Debakel gegen Liverpool

Unprofessionell", "inakzeptabel", "peinlich": Nach der 0:7-Rekordniederlage in Liverpool haderten Manchester-United-Trainer Erik ten Hag und seine Spieler vor allem mit ihrem Auftritt in den zweiten 45 Minuten. Ten Hag kündigte eine intensive Aufarbeitung an.

Ten Hag kündigte eine intensive Aufarbeitung an. Bei den Reds war nach dem Kantersieg gegen den Erzrivalen natürlich alles eitel Wonne. Mohamed Salah trug sich ins Geschichtsbuch ein, Jürgen Klopp hofft auf den Wendepunkt in einer bisher durchwachsenen Saison.

"Es ist wichtig, dass es alle wissen: Wir sind hier und wir leben noch", sagte Klopp. Das Ergebnis sei zwar "verrückt", räumte der 55-Jährige ein, aber die Leistung seines Teams sei überragend gewesen. "Vor ein paar Monaten dachte jeder, es wäre ein guter Zeitpunkt, um gegen Liverpool zu spielen", meinte der Deutsche. "Aber jetzt ist es nicht mehr so ein guter Moment für sie, denn wir wirken wieder wie wir selbst." Nach dem vierten Sieg in den vergangenen fünf Runden liegt Liverpool als Fünfter noch drei Punkte hinter dem Vierten Tottenham, hat aber eine Partie weniger absolviert.

Liverpool hofft auf Schub

Obendrein freute sich Klopp, dass Salah mit seinem Doppelpack und nun 129 Premier-League-Toren im Liverpool-Trikot eine neue Bestmarke aufstellte. Dass dies ausgerechnet gegen den Rivalen aus Manchester geschah, sorgte beim Ägypter für zusätzliche Genugtuung. "Da kann ich nicht lügen: Dass ich es heute gegen Manchester United geschafft habe, ist unglaublich", sagte Salah dem Sender Sky Sports. Der Stürmerstar warnte aber davor, übermütig zu werden. "Jetzt müssen wir am Boden bleiben und weitere Spiele gewinnen. Hoffentlich gibt uns das einen großen Schub."

Marcel Sabitzer erlebte das Debakel seines Teams zunächst auf der Bank mit, in der 77. Minute kam Österreichs Teamspieler unmittelbar nach dem 0:5 aufs Feld. Besser wurde es nicht. Insgesamt sechs Gegentore kassierte United in der zweiten Spielhälfte. Trainer Ten Hag sah eine "unprofessionelle" Einstellung. "Man hat gesehen, wie elf Einzelspieler den Kopf verloren haben", merkte der "verärgerte" Niederländer an. Dabei war sein Team davor elf Spiele ungeschlagen geblieben.

"Peinlich"

Erst in der Vorwoche holte United im englischen Ligacup im Finale gegen Newcastle die erste Trophäe seit 2017. Der ehemalige Kapitän Roy Keane sah einen direkten Zusammenhang mit der nunmehrigen Rekordpleite. Er ortete ob des Erfolgs gesättigte Spieler. "Ich habe Spieler gesehen, die vor der zweiten Spielhälfte gelacht und gescherzt haben. Dabei waren sie 0:1 in Anfield zurück. Diesen Blödsinn will ich nicht sehen", sagte der TV-Experte.

Ähnlich sah das Luke Shaw. Der englische Internationale in den Diensten der Verlierer bezeichnete den Auftritt als "inakzeptabel" und "peinlich". "Auf dem Platz habe ich mich für uns Spieler geschämt, für die Fans, die uns unterstützt haben und die zu Hause zuschauen", sagte der Verteidiger.

Am Donnerstag steht für Manchester United in der Europa League das Achtelfinal-Hinspiel gegen Betis Sevilla an. Dann will der Premier-League-Dritte anders auftreten. "Wir können nicht zulassen, dass ein einziges Ergebnis unsere ganze Saison entgleisen lässt", kündigte Shaw an. Davon ist auch Ten Hag überzeugt: "Diese Mannschaft ist stark genug, um sich neu zu formieren, und wir werden wieder auf die Beine kommen."

Sein Gegenüber Klopp musste sich nur einmal ärgern. Als Roberto Firmino das 7:0 anschrieb, stürmte ein Fan der Heimischen auf das Feld, rutschte aber aus und traf die jubelnden Spieler der Reds. Andy Robertson hielt sich den Knöchel und musste kurz behandelt werden. Der von den Ordnern abgeführte Flitzer konnte sich von Klopp danach einiges anhören.