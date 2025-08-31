Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Pep Guardiola
© Getty

Gegen Brighton

Schon wieder eine Klatsche für Pep Guardiola

31.08.25, 17:17
Teilen

Drittes Spiel, zweite Niederlage: Der Motor von Manchester City zum Start der englischen Fußball-Premier-League stottert gehörig. 

Der Tabellendritte der abgelaufenen Saison unterlag am Sonntag trotz einer 1:0-Pausenführung bei Brighton & Hove Albion mit 1:2.

Die Startruppe von Coach Josep Guardiola hat damit noch um einen Zähler weniger auf dem Konto als der ebenfalls schwächelnde Stadtrivale Manchester United.

Daran konnte auch der Führungstreffer von Erling Haaland (34.) nichts ändern. Der norwegische Stürmerstar stocherte den Ball nach Marmoush-Lochpass aus kurzer Distanz über die Linie und traf zum 88. Mal in seinem 100. Ligaspiel. Für die Wende nach der Pause sorgten James Milner (67.) mit einem verwandelten Handelfmeter und Brajan Gruda (89.). Brighton zog mit dem ersten Sieg an ManCity vorbei und vorerst auf Platz zehn.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden