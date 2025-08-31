Schon wieder eine Klatsche für Pep Guardiola

Drittes Spiel, zweite Niederlage: Der Motor von Manchester City zum Start der englischen Fußball-Premier-League stottert gehörig.

Der Tabellendritte der abgelaufenen Saison unterlag am Sonntag trotz einer 1:0-Pausenführung bei Brighton & Hove Albion mit 1:2.

Die Startruppe von Coach Josep Guardiola hat damit noch um einen Zähler weniger auf dem Konto als der ebenfalls schwächelnde Stadtrivale Manchester United.

Daran konnte auch der Führungstreffer von Erling Haaland (34.) nichts ändern. Der norwegische Stürmerstar stocherte den Ball nach Marmoush-Lochpass aus kurzer Distanz über die Linie und traf zum 88. Mal in seinem 100. Ligaspiel. Für die Wende nach der Pause sorgten James Milner (67.) mit einem verwandelten Handelfmeter und Brajan Gruda (89.). Brighton zog mit dem ersten Sieg an ManCity vorbei und vorerst auf Platz zehn.