Tottenham setzt auf Danso – erster Einsatz gegen Liverpool fix!

Kevin Danso wird sein Debüt für Tottenham geben. Ob der ÖFB-Teamspieler gegen Liverpool von Beginn an aufläuft, ließ Trainer Postecoglou offen.

Tottenham-Trainer Ange Postecoglou bestätigte am Mittwoch, dass Kevin Danso am Donnerstag (21:00 Uhr/live Sky) im Ligacup-Halbfinal-Rückspiel gegen Liverpool erstmals für die Spurs spielen wird. Sein Team verteidigt dabei einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel vom 8. Jänner. „Kevin wird spielen. Ob er startet oder nicht, müssen wir noch schauen, weil wir in drei Tagen schon das nächste Spiel haben“, sagte Postecoglou.

Wichtige Rolle nach Dragusin-Verletzung

Am Sonntag folgt für Tottenham das Sechzehntelfinale des FA-Cups auswärts bei Aston Villa. Laut Postecoglou sei es „unheimlich wichtig“, dass Danso nun Teil des Teams sei, da die schwere Verletzung von Radu Dragusin einen herben Rückschlag darstelle. Der 26-jährige Innenverteidiger wurde am Sonntag vorerst leihweise aus Lens verpflichtet, allerdings mit einer Kaufverpflichtung im Sommer. Das Gesamtpaket des Transfers soll rund 25 Millionen Euro betragen.

Spurs mit Personalproblemen in der Abwehr

Neben Dragusin muss Tottenham auch auf Cristian Romero und Destiny Udogie verzichten. Zudem wird der erst kürzlich genesene Micky van de Ven am Donnerstag nicht spielen. Die Spurs kämpfen in dieser Saison um den ersten Titel seit 2008, als sie zuletzt den Ligacup gewannen. In der Premier League rangieren sie derzeit auf Platz 14, konnten aber zuletzt zwei Pflichtspiele in Folge gewinnen. Zwischen 2015 und 2017 hatte mit Kevin Wimmer bereits ein Österreicher in der Spurs-Abwehr gespielt.