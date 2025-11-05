Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Udogie
© Getty

Festnahme

Tottenham-Star von Spielerberater mit Waffe bedroht

05.11.25, 09:27
Teilen

Fußballprofi Destiny Udogie von Tottenham Hotspur ist von einem Spielerberater mit einer Waffe bedroht worden. 

Entsprechende Medienberichte bestätigte der Londoner Club von Österreichs Teamspieler Kevin Danso in einer Stellungnahme, aus der unter anderem die BBC zitierte. "Wir haben Destiny und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden das weiter tun. Da es sich um eine juristische Angelegenheit handelt, können wir nicht weiter kommentieren", hieß es.

Udogie
© Getty

Auf freiem Fuß

Anfang der Woche hatten britische Medien davon berichtet, dass ein Fußballprofi bedroht wurde. Der Vorfall soll sich den Berichten zufolge Anfang September zugetragen haben. Die Polizei hatte mitgeteilt, am 8. September sei ein 31 Jahre alter Mann festgenommen worden und in der Zwischenzeit auf Kaution auf freiem Fuß. Dem Mann wird auch Erpressung einer weiteren Person vorgeworfen.

Der 22-jährige Udogie steht seit 2022 bei Tottenham unter Vertrag. Nach einer Leihe zurück zu Udinese Calcio ist er seit der Saison 2023/2024 fester Bestandteil des Kaders und kommt bisher auf 76 Einsätze. Auch beim 4:0 in der Champions League am Dienstag gegen den FC Kopenhagen stand der Italiener auf dem Platz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden