Fans verspotten Beckham Junior im Netz

Den Einstieg in den Profi-Fußball hätte sich Romeo Beckham sicher leichter erwartet. Als Sohn des berühmten Ex-Kickers David Beckham liegt es nahe, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Doch sein Profi-Debüt für den Fort Lauderdale CF verlief etwas holpriger als zunächst vermutet. Der 19-Jährige spielte seine erste Partie wie einst sein Vater am rechten Flügel. Für einige Fans war es ein klar verpatzter Auftritt.

Auf 28 Sekunden sind die ersten Aktionen von Beckham Junior festgehalten - "Sky" postete den Kurzclip. In den sozialen Netzwerken musste der Youngster im Anschluss einigen Hohn und Spott entgegennehmen.

Watch as David and Victoria Beckham's son Romeo made his professional debut for Fort Lauderdale, starting their game against Tormenta in US League One. pic.twitter.com/aUFvjJpX1k