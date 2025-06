Fluminense schockt Inter und tanzt ins Viertelfinale

Große Überraschung: Inter Mailand scheidet mit einer 0:2-Niederlage gegen den brasilianischen Klub Fluminense schon im Achtelfinale aus.

Inter Mailand wollte bei der XXL-Klub-WM in den USA Wiedergutmachung für die Champions-League-Pleite gegen PSG betreiben. Doch die Samba-Künstler von Fluminense Rio de Janeiro setzten dem Serie-A-Vizemeister mit einem 2:0 im Achtelfinale ein frühes Ende. Jetzt trifft der brasilianische Underdog im Viertelfinale auf den Sieger aus dem Duell Manchester City gegen Al Hilal.

Cano schockt Nerazzurri

Inter startete schläfrig – von einer Favoritenrolle keine Spur – ganz im Gegenteil. Schon nach wenigen Sekunden leistete sich Keeper Sommer einen kapitalen Bock am eigenen Sechzehner, der allerdings unbestraft blieb. Doch nur weniger später war der Schweizer machtlos: Fluminenses Pressing greift, Arias zündet rechts den Turbo, flankt scharf zur Mitte. Der Ball wird abgefälscht, fliegt als Bogenlampe in den Fünfer – und dort sagt Cano Danke. Völliges Chaos in der Italo-Abwehr, keiner fühlt sich zuständig, und der Stürmer nickt den Ball aus kurzer Distanz frech durch Sommers Beine –. 1:0 für die Brasilianer (3.).

Auch im weiteren Verlauf war es der südamerikanische Underdog, der immer wieder gefährliche Chancen kreieren konnte und unterhaltsamen Fußball präsentierte. Die Nerazzurri hingegen hatten große Schwierigkeiten, überhaupt vor den Kasten zu kommen.

Martinez verzweifelt

Nach der Pause verfestigte sich diese Bild. Offensiv-Wirbelwind Arias & Co. gaben dem ideenlosen Serie-A-Vizemeister eine regelrechte Samba-Lehrstunde. Erst 20 Spielminuten vor Abpfiff fühlte sich der Champions-League-Finalist in Bedrängnis gebracht und erhöhte den Druck. Dann die Mega-Chance für Kapitän Martinez: Doch innerhalb 40 Sekunden verfehlt der Argentinier (82.) gleich zwei Mal den Kasten. In der dritten Minute der Nachspielzeit entscheidet Hercules das Spiel und schießt Fluminense ins Viertelfinale der Klub-WM.