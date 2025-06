Micolic scheitert bei Wimbledon-Debüt in Runde eins

Filip Misolic verlor am Montag seine Premiere im Hauptbewerb des Tennis-Rasen-Klassikers in Wimbledon. Der 23-jährige Steirer musste sich dem Deutschen Jan-Lennard Struff nach 2:06 Stunden mit 2:6,7:5,3:6,3:6 beugen.

Für Misolic begann das Match gar nicht nach Wunsch: Er führte bei eigenem Aufschlag im Auftaktgame 40:0, musste aber noch das Break hinnehmen. Während Struff mit starker Aufschlagleistung gut ins Match fand, musste der Steirer zum 1:4 erneut sein Service abgeben. Nach nur 23 Minuten servierte der 35-jährige Deutsche zum 6:2 aus.

Im zweiten Durchgang schaffte Misolic diesmal sein Servicegame zum Auftakt zu Null und steigerte sich auch sonst beträchtlich. Bei 4:4 wehrte er zwei Breakbälle ab und hielt bis zum 6:5 den Aufschlag, ehe Struff mit zwei Doppelfehlern en suite seinem Gegenüber die ersten Break- und zugleich auch Satzbälle ermöglichte. Misolic nutzte den ersten nach 65 Minuten zum 7:5.

Struffs Aufschlag als entscheidende Variable

Im dritten Durchgang fand allerdings Struff seinen Aufschlag wieder und nachdem er Misolic zum 3:2 gebreakt hatte, zog er rasch Richtung 2:1-Satzführung. Überhaupt spielte Struff, ganz entgegen seiner miserablen Saisonbilanz (elf Auftaktniederlagen seit Mitte Februar) sein Match trocken herunter. Wie Ofner, der Struff in der ersten Paris-Runde geschlagen hatte, prophezeit hatte: Wenn der Deutsche seinen Aufschlag trifft, wird es für Misolic sehr schwer werden.

Mit einem weiteren Break zum 6:3 stellte Struff die Weichen zum Sieg. Im letzten Satz bedeutete ein Serviceverlust des Österreichers zum 2:4 mit einem Doppelfehler die Entscheidung. Damit liegt es an Ofner, die rot-weiß-roten Farben in die zweite Runde zu tragen. Der 29-jährige Steirer trifft am zweiten Turniertag des Events an der Church Road im 2. Match nach 12.00 Uhr MESZ (live Amazon Prime) auf Court 8 erstmals auf Medjedovic (ATP-Nr. 68).

Damit ist Sebastian Ofner, der am Dienstag auf den Serben Hamad Medjedovic trifft, letzter Österreicher im Einzel.