HIER läuft die Bundesliga und zweite Liga ab 2026/27

Die österreichische Fußball-Bundesliga hat die ersten Medienrechte ab der Saison 2026/27 vergeben.

Die Bundesliga verlängerte mit den zwei bisherigen Partnern ORF für die Bundesliga und Sportradar/Laola1 für die 2. Liga. Beschlossen wurde zudem, dass Mittel aus dem Strategietopf für den Aufbau einer eigenen Bundesliga-Plattform verwendet werden, gab die Liga am Montag bekannt.

Der ORF hat sich bis Ende der Saison 2030/31 wie bisher vier Livespiele exklusiv gesichert, bei zwei dieser Partien hält er das Erstauswahlrecht. Zudem wird es am Sonntagabend eine Highlight-Sendung aller Spiele des Wochenendes geben, in einer englischen Runde am Mittwoch.

Sportradar/Laola1 und die 2. Liga gehen ab nächsten Sommer in das neunte Jahr der Zusammenarbeit. Das Unternehmen erwarb wieder das mediale Gesamtpaket inklusive Möglichkeit zur Sublizenzierung und wird alle 240 Spiele zeigen und produzieren. Zudem hält Sportradar ab 2026/27 die exklusiven Wettrechte für beide Spielklassen.

Selbstvermarktung weiter möglich

Die Verlängerung mit den zwei Medienunternehmen schränkt den Weg zur anvisierten Selbstvermarktung nicht ein. "Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat auch weiterhin die Möglichkeit, sämtliche Spiele auf eine ligaeigene Verwertungsplattform zu holen und dort im Gesamtpaket mit den Spielen der höchsten Spielklasse zu zeigen", stellte die Bundesliga in einer Aussendung klar.

Für den Aufbau dieser Plattform werden Mittel aus dem Strategietopf verwendet, wie die Clubs beider Spielklassen einstimmig beschlossen. Im Strategietopf wurden per Beschluss im Dezember 2024 der Infrastruktur- und Sicherheitstopf zusammengelegt.