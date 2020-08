Der in Texas ansässige Milliardär Dan Friedkin kauft sich den italienischen Top-Verein.

Der italienische Fußball-Club AS Roma wechselt demnächst den Besitzer. Die bisherigen Eigentümer der US-Investorengruppe um James Pallotta wollen den Verein an den in Texas ansässigen Milliardär Dan Friedkin verkaufen. Eine diesbezügliche Vereinbarung sei ausgehandelt worden, die Transaktion mit einem Volumen von 591 Millionen Euro soll bis Monatsende umgesetzt werden, so Club-Chef Pallotta.