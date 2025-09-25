Alles zu oe24VIP
Claudia Rizzo
© Instagram

Milliardärstochter

23-Jährige wird Präsidentin von Italo-Klub

25.09.25, 07:49
Frischer Wind für einen Traditionsklub: Claudia Rizzo, gerade einmal 23 Jahre alt, ist die neue Präsidentin von Ternana Calcio. 

Damit übernimmt erstmals in der 100-jährigen Vereinsgeschichte eine Frau die Führung – und das im Jubiläumsjahr des Klubs. Claudia ist die Tochter des Unternehmers Gianluigi Rizzo, der den Verein kürzlich übernahm. Statt jedoch selbst den Vorsitz zu übernehmen, setzt er auf seine junge Tochter. Die 23-Jährige war zuletzt im Familienunternehmen in Sizilien tätig.

„Wir wollen Ternana moderner, transparenter und näher an den Menschen machen“, erklärte sie bei ihrer Vorstellung. 

Der Traditionsverein steckt in einer schwierigen Phase: sportlich durch den Abstieg und den verpassten Wiederaufstieg angeschlagen, finanziell unter Druck, dazu Fragen rund um Infrastruktur und Stadionneubau. Genau hier will die neue Präsidentin ansetzen – zusammen mit Geschäftsführerin Tiziana Pucci, die künftig die operative Leitung übernimmt.Dass ausgerechnet im 100. Jahr des Vereins eine junge Frau das Steuer übernimmt, sorgt für Aufsehen – weit über Terni hinaus. Rizzo ist eine der jüngsten Präsidentinnen im italienischen Profifußball.

