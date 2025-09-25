Alles zu oe24VIP
hansi flick
100-Millionen-Mann

Transfer-Knaller: FC Barcelona will diesen BVB-Star kaufen

25.09.25, 07:34
Droht Dortmund, einen ihrer größten Stars zu verlieren? Das berichtet jetzt ein spanisches Portal.

Beim FC Barcelona sucht man schon den Nachfolger für Alt-Star Robert Lewandowski (37). Die Katalanen planen mit ihrem Trainer Hansi Flick (60), sich beim BVB zu bedienen und dafür über 100 Millionen Euro an Ablöse zu zahlen.

Das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, dass Barcelona an BVB-Stürmer Serhou Guirassy (29) interessiert sei. Laut ihnen ist der Knipser das Hauptziel der Katalanen für den nächsten Sommer.

Nicht jeder ist begeistert 

Sie planen Guirassy als Nachfolger von Robert Lewandowski ein. Der Vertrag des polnischen Stürmers läuft im Sommer 2026 aus. Dabei hat er zwar eine Option auf ein weiteres Jahr, doch nach aktuellem Stand wird diese nicht gezogen.

Laut Informationen der "Bild" ist Hansi Flick ein Fan des BVB-Knipsers. Für Präsident Joan Laporta (61) ist der Name von Guirassy zu klein. Er will lieber einen namhafteren Einkauf tätigen, um sich für eine neue Amtsperiode in Stellung zu bringen.

Lebensversicherung

Ein Guirassy-Abgang wäre für die Dortmunder eine Katastrophe. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer in 50 Spielen 38 Tore und bereitete neun weitere vor. In der derzeitigen Saison konnte er sechs Scorer (fünf Tore und eine Vorlage) vorweisen.

