3:0 im Derby! Milan feiert Finaleinzug – Arnautovic scheitert mit Inter

AC Milan steht erstmals seit 2018 wieder im italienischen Cupfinale – nach einem klaren 3:0-Sieg gegen Inter ist der Finaleinzug perfekt.

AC Milan hat sich mit einem 3:0-Heimsieg im Rückspiel des Cup-Halbfinales gegen Stadtrivale Inter Mailand durchgesetzt. Nach dem 1:1 im Hinspiel reichten den Rossoneri Tore von Luka Jovic (2) und Tijjani Reijnders zum Weiterkommen. Für Milan ist es die erste Finalteilnahme im italienischen Pokalbewerb seit 2018.

Arnautovic kommt zur zweiten Hälfte

ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic wurde in der 54. Minute eingewechselt. Für Inter endet mit dem Ausscheiden im Pokal der Traum vom Triple. Titelchancen besitzt das Team von Trainer Simone Inzaghi weiterhin in der Meisterschaft und in der Champions League. Milan liegt in der Serie A aktuell auf Platz neun.

Bologna könnte Finalgegner werden

Das Cupfinale steigt am 24. Mai im Olympiastadion in Rom. Der Gegner wird am Donnerstag ermittelt: Der FC Bologna gilt als Favorit, nachdem das Team das Hinspiel gegen Empoli mit 3:0 gewonnen hat und nun das Rückspiel vor heimischem Publikum bestreitet.