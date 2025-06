Arnautovic verabschiedet sich: "Danke für alles"

Marko Arnautovic verabschiedet sich von Erfolgstrainer Simone Inzaghi

Der bisherige Inter-Mailand-Coach Simone Inzaghi zieht nach Saudi-Arabien. Der Italiener wird Trainer von Al-Hilal und coacht damit einen der kommenden Club-WM-Gruppengegner von Red Bull Salzburg. "Das italienische Genie ist hier", schrieben die Verantwortlichen von Al-Hilal zu einem kurzen Film in den sozialen Netzwerken. Inzaghi seinerseits sprach in einem von seinem neuen Arbeitgeber veröffentlichten Interview davon, dass er "schon immer" im Ausland habe arbeiten wollen.

"Al-Hilal ist eine großartige Gelegenheit in meiner Karriere", sagte Inzaghi. Er habe Al-Hilal länger verfolgt und Sympathien für den Verein entwickelt. Der finanzielle Aspekt dürfte aber mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben. Die Rede ist von 25 Millionen Dollar (21,96 Mio. Euro), die Inzaghi pro Saison verdienen soll. Für wie lange sich der Italiener verpflichtet hat, ist noch nicht bekannt. Das erste Spiel Al-Hilals unter Inzaghi ist bei der Club-WM am 18. Juni gegen Real Madrid. Gegen Salzburg geht es am 23. Juni (MESZ).

Danke für alles

Zahlreiche Inter-Stars bedankten sich in den sozialen Medien bei Inzaghi – darunter auch Marko Arnautovic. „Danke Mister und an den gesamten Trainerstab“, schrieb der ÖFB-Star in seiner Instagram-Story. „Wir haben viel zusammen erreicht und ich werde für immer dankbar für euer Vertrauen in mich sein.“

© Instagram

Auch Arnautovic‘ Tage in Mailand dürften gezählt sein. Der Vertrag des 36-Jährigen läuft aus, zuletzt wurde ebenfalls über einen Wechsel in die Wüste spekuliert.