AS Roma legt gelungene Salzburg-Generalprobe hin

Bullen wollen vor Roma-Rückspiel Selbstvertrauen tanken Titelverteidiger Red Bull Salzburg will seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga auch mit einer Rotationself fortsetzen. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle dürfte zwischen den Europa-League-Spielen gegen die AS Roma einige Stammkräfte schonen, weiß aber um die Qualitäten der WSG Tirol.