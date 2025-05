Gigantische Meisterfeier in Neapel - Inter hofft auf CL-Titel

Der SSC Napoli hat seine Tifosi mit dem zweiten Scudetto in den vergangenen drei Jahren in der Nacht auf Samstag in einen Freudentaumel versetzt.

Abertausende Fans feierten ihre Mannschaft nach dem titelbringenden 2:0-Heimsieg gegen Cagliari vor dem Maradona-Stadion und auf der Piazza del Plebiscito. Inter Mailand schaute hingegen durch die Finger, das Team von Marko Arnautovic verpasste die Titelverteidigung um nur einen Punkt. Das 2:0 in Como war letztlich wertlos. Rapid hofft auf baldige Kader-Finalisierung

Rückblick: Zitate, Emotionen & Zwischenfälle aus dem Superbike-Rennen im Autodrom Most

Vierter Scudetto für Napoli – Arnautovic mit Inter nur Zweiter Die Mailänder dürfen aber noch auf die europäische Krone hoffen. In einer Woche geht es im Finale der Champions League in München gegen Paris St. Germain. Dann wird auch Simone Inzaghi wieder auf der Trainerbank sitzen, am letzten Spieltag der Serie war er wie auch Napoli-Meistermacher Antonio Conte gesperrt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Inter fokussiert sich auf das CL-Finale Inzaghis Vertretung Massimiliano Farris hofft, dass sich sein Team um die gegen Como geschonten Stürmer Lautaro Martinez und Marcus Thuram vom verpassten Meistertitel nicht vom CL-Traum abbringen lässt. "Die Stimmung ist die einer Mannschaft, die ihre Pflicht erfüllt hat. Es ist schade, aber der Fußball gibt einem die unmittelbare Möglichkeit, den nächsten Traum zu verfolgen. Wir hatten dieses Jahr eine außergewöhnliche Champions-League-Saison, und unser Wunsch und unsere Entschlossenheit sind es, diesen Pokal zu gewinnen", sagte der Co-Trainer. Das Finale in München könnte die letzte Partie von Arnautovic für Inter werden. Der Vertrag des 36-jährigen ÖFB-Teamstürmers läuft nach Saisonende aus. Die Ausbeute des Edeljokers in der Serie A waren nach 18 Einsätzen vier Tore und zwei Vorlagen. Napolis Mittelfeldmann Scott McTominay glänzte mit zwölf Treffern und sechs Assists. Der Schotte traf am Freitag beim vierten Meisterstück der Vereinsgeschichte mit einem Seitfallzieher spektakulär und wurde als Ligaspieler der Saison ausgezeichnet.