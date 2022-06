Ein europäischer Top-Klub angelt nach dem Brasilianer.

Nach dem Wechsel von Sadio Mané vom FC Liverpool zu den Bayern bahnt sich nun der nächste Mega-Transfer in diesem Sommer an. Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, will Juventus Turin den Brasilianer unbedingt verpflichten.

Dem Bericht zufolge hat Trainer Massimiliano Allegri die Klub-Bosse um Verstärkungen gebeten, um kommende Saison die Mailänder Vereine wieder angreifen zu können. So sollen etwa Paul Pogba oder Angel Di Maria nach Turin kommen – Allegris absoluter Wunschspieler soll aber Neymar sein.

Zieht es Neymar nach Italien?

Der Brasilianer steht bei PSG noch bis Juni 2025 unter Vertrag, sein Marktwert wird derzeit auf 75 Millionen Euro angegeben. Nach der Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé ist der 30-Jährige aber nicht mehr unumstritten, Berichten zufolge wollen die Klub-Bosse gerne Neymars Gehalt einsparen.

Dennoch scheint ein Wechsel eher unwahrscheinlich. Um nach Italien wechseln zu können, müsste der Brasilianer wohl auf einen Teil seines Gehalts verzichten.