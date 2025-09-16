Alles zu oe24VIP
"Genug Beweise"

Mafia-Unterwanderung bei Ex-Serie-A-Club aufgedeckt

16.09.25, 14:14
Der ehemalige Serie-A-Club Crotone ist unter Gerichtsverwaltung gestellt worden, nachdem die Polizei "genug Beweise" für eine mafiöse Unterwanderung des mittlerweile in der dritten Liga spielenden Clubs gefunden hatte. 

Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, gilt die Maßnahme für ein Jahr. Der in Kalabrien beheimatete Verein spielte zuletzt 2021 in der höchsten Klasse.

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Catanzaro erklärte in einer Mitteilung, dass der FC Crotone "in den letzten zehn Jahren direkt oder zumindest indirekt Einschüchterungen und Unterdrückung durch Mitglieder lokaler Clans der 'Ndrangheta ausgesetzt war".

Mafia beeinflusste Security- und Ticketabläufe 

Die lokale Mafia soll insbesondere die Security- und Ticketabläufe des Clubs beeinflusst haben. Vom Gericht eingesetzte Verwalter sollen die Aktivitäten nun wieder in legale Bahnen bringen.

Mafiöse Verbindungen zu Fußball-Clubs tauchen in Italien immer wieder auf. Nachgewiesen wurden zuletzt Verstrickungen zwischen den Ultra-Gruppen von Milan und Inter und der Mafia.

