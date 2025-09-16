Alles zu oe24VIP
Tom Brady
NFL-Legende

Tom Brady gibt Football-Comeback - in Saudi-Arabien!

16.09.25, 09:08
Tom Brady (48) kehrt für ein Mini-Turnier in der neuen olympischen Variante Flag Football auf das Football-Feld zurück 

Der mit sieben Super-Bowl-Titeln erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte tritt am 21. März in Saudi-Arabien an. In der Kingdom Arena in Riad steht er gemeinsam mit noch aktiven NFL-Stars wie Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles und Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers sowie Prominenten aus der Unterhaltungsbranche auf dem Platz.

Das "Fanatics Flag Football Classic" gibt in Riad seine Premiere. "Das ist eine Verpflichtung über mehrere Jahre", sagte Brady bei einer Pressekonferenz am Montag in Las Vegas. "Wir haben offensichtlich einen guten Start. Auf dieses erste Jahr richtet sich viel Aufmerksamkeit und Energie." Flag Football ist bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles erstmals im olympischen Programm. Die NFL fördert den Sport seitdem noch intensiver und möchte es den Profis ermöglichen, für ihre Heimatländer an den Sommerspielen teilzunehmen.

