Letztes Spiel: Argentinien verabschiedet Lionel Messi

WM-Quali

Letztes Spiel: Argentinien verabschiedet Lionel Messi

04.09.25, 12:29
Argentiniens Rekordtorschütze steht im Monumental-Stadion vor einem Abend mit besonderer Symbolkraft  

Wenn Argentiniens Fußballteam am Donnerstagabend (Ortszeit) im Estadio Monumental in Buenos Aires auf Venezuela trifft, blickt alles auf Superstar Lionel Messi. Der 38-Jährige steht vor seinem vermutlich letzten WM-Qualifikationsauftritt auf heimischem Boden. Während die "Albiceleste" nach 16 Spielen bereits fix für die WM 2026 qualifiziert ist, geht es für die Gäste um die Chance auf die erste Endrunden-Teilnahme der Verbandsgeschichte.

"Es wird etwas ganz Besonderes für mich sein, denn es wird mein letztes Qualifikationsspiel sein. Ich weiß nicht, ob es danach noch Freundschaftsspiele oder weitere Spiele geben wird", sagte der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner vergangene Woche. Zwischen 2005 und 2025 erzielte Messi in 193 Länderspielen 112 Tore, was ihn zum argentinischen Rekordtorschützen und Rekordspieler macht. Zudem führte er das Team zum Copa-América-Titel 2021 und 2024 sowie zum WM-Triumph 2022.

